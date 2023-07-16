وزير التعليم يبحث اختيار فريق وطني لتدريبه عبر «اليونسكو» للتعلم مدى الحياة

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع الدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازي إدريس، استشاري ومنسق التدريب، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعلم مدى الحياة، وذلك لمناقشة اختيار فريق وطني يتم تدريبه من خلال معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، من أجل بناء قدرات الفريق لتطوير خطة استراتيجية طويلة المدى للتعلم مدى الحياة.

بناء فريق وطني

وأوضح الوزير ضرورة بناء قدرات فريق وطني من جهات مختلفة لإعداد مسودة أولية لخطة استراتيجية وطنية للتعلم مدى الحياة، بما في ذلك تحديد الأولويات والسياسات عبر القطاعات التي تفضي إلى تحقيق التعلم مدى الحياة.

الاستراتيجية الوطنية

كما أشار الدكتور رضا حجازي، إلى أن اختيار الفريق الوطني يتضمن عدة معايير، منها تقبل العمل من فريق وطني، عقب انتهاء التدريب، لصياغة الاستراتيجية الوطنية بشكل طوعي، وأن يكون لدى المختار سابقة أعمال في تعليم الكبار أو من أصحاب المصلحة في مجال تعليم الكبار، والإلمام بفلسفة التعلم مدى الحياة، وألا يزيد العمر على 56 عاما، والإلمام باللغة الإنجليزية للتواصل الميسر، والالتزام الكامل بمتابعة الورشة من تكليفات وتنفيذها.

جدير بالذكر أن ورشة العمل التفاعلية لممثلي الدول الأعضاء باليونسكو حول تقوية أنظمة التعليم من التعلم مدى الحياة، سيتم تنظيمها في الفترة من (11 إلى 22) سبتمبر 2023 عبر الإنترنت.

وتتضمن ورشة العمل محاور لعدة موضوعات منها: التعلم مدى الحياة، وسوق العمل، والرقمنة والتعليم، والتغيير الديموغرافي، والبيئة المستدامة والعمل المناخي، والمواطنة العالمية النشطة.

ويتكون الفريق من 12 عضوا من عشرة قطاعات متنوعة، هي: الهيئة العامة لتعليم الكبار، وزارة التربية والتعليم (إدارة مكافحة التسرب التعليمي)، التعليم الفني، وزارة التضامن الاجتماعي، هيئة الاعتماد والجودة، وزارة التنمية المحلية، الجامعات المصرية، وأخيرا المجتمع المدني.