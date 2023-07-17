ضبط 15 طن قمح محلي قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 15 طنا و270 كيلو جراما من القمح المحلي، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بنطاق مركز الحسينية.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وجه بالعمل على التصدي لتجار السوق السوداء، ومنع تهريب السلع، خاصة القمح الذي يعتبر السلعة الاستراتيجية الأولى للمواطنين.

وتم تشكيل حملات تموينية، برئاسة فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، أسفرت عن تحرير المحضر رقم 8509 لسنة 2023 جنح مركز الحسينية، لضبط كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023، قدرها 15 طنا و270 كيلوجراما قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.