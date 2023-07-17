استقرار أسعار الدولار اليوم.. و«الأهلي» الأقل سعرا

سجلت أسعار الدولار، اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الإثنين 17-7-2023 في البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي للبيع: 30.93 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار للبيع: 30:85 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار للبيع: 30:85 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

وسجل سعر الدولار للشراء: 30:85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

وكان سعر الدولار للشراء: 30:90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:95 جنيه.

وسجل أقل سعر للشراء 30.75 جنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، والأعلى سعرا سجل نحو 30.90 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما تراوح سعر البيع بين 30.85 جنيه إلى 30.96 جنيه.