شهد الدولار استقرارًا في الأسعار في جميع البنوك المصري مقابل الجنيه المصري، خلال الفترة الأخيرة، إذ سجّل الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الجمعة 14-7-2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار للبيع في البنك المركزي المصري: 30.93 جنيه.

سعر الدولار للشراء في البنك المركزي المصري: 30.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار للبيع: 30.85 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار للبيع: 30.85 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار للبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار للبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار للبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار للبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30.85 جنيه.