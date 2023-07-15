شهد الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية استقراراً ملحوظاً في الأسعار بالبنوك المختلفة في مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم السبت 15-7-2023 في البنوك المصرية وفقاً لآخر تحديث كشفته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

سعر الدولار اليوم: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.85 جنيه للشراء.