أعلن الموقع الرسمي للبنوك، سعر الدولار اليوم الأحد 16-7-2023 في البنوك المصرية، حيث لم يشهد أي تغيرات، وجاء سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه، فيما بلغ سعر الدولار الأقل بيعا 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يسجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى

كما يبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يسجل 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار اليوم في بنك مصر سجل 30.75 جنيه للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بينما يبلغ سعر البيع في بنك القاهرة 30.95 جنيه والشراء يسجل 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

ويبلغ سعر الدولار اليوم الأحد داخل بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه بالنسبة للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

يسجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه داخل البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما يبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء وسعر البيع 30.95 جنيه.