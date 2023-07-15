 خبير مصرفي يكشف عن أسباب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء.. «فيديو»

كشف محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عن أسباب تراجع الدولار في السوق السوداء، مؤكدًا أن السوق الموازي بدأ يجف من العملات الصعبة.

10 أسباب أدت لتراجع سعر الدولار في السوق السوداء

وقال محمد عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن هناك 10 أسباب لتراجع سعر الدولار في السوق السوداء والتي جاءت كالتالي:

استقرار سعر الصرف في البنوك

عدم وجود نية لتحرير سعر الصرف مرة أخرى

نجاح مصر في برنامج الطروحات وجمع مصر 1.9 مليار دولار

استقرار سعر الفائدة

الإفراج عن السلع في الجمارك بقيمة 25 مليار دولار

انخفاض الأسعار الآجلة

عودة المصريين من الخارج

خفض الطلب على السلع غير الاستراتيجية

الإجراءات الأمنية المرتبطة بالسوق

نشاط حركة السياحة في مصر

تثبيت سعر الفائدة

وتابع: «من الغالب أن يكون هناك تثبيت لسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل، الأمر الذي سيساعد على تراجع جديد لأسعار الدولار في السوق السوداء».