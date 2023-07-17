البعبع يحقق 683 ألف جنيه إيرادات أمس في دور العرض

استطاع الفنان أمير كرارة أن يحقق نجاحاً بفيلمه البعبع، إذ احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بدور العرض، ضمن الأفلام المنافسة بموسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم البعبع لـ أمير كرارة

وحقق فيلم «البعبع» أمس بدور العرض ما يقرب من 683 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم البعبع

تدور أحداث فيلم البعبع في إطار تشويقي اجتماعي، بعدما يدخل البعبع ضمن عصابة، ويحاول الخروج من مصر، ولكنه يفاجئ بوجود طفلين له، ويكتشف مع الأحداث أنه والدتهما توفيت، ثم يقابل بالصدفة الفنانة ياسمين صبري التي تتورط معه في عدد من الجرائم، ولم تسافر المنحة في الخارج، خاصة أنها تعمل كطبيبة .

أبطال فيلم البعبع

أبطال فيلم البعبع، أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى.