731 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع خلال 24 ساعة

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ730 ألفا و869 جنيها، واحتل المركز الثاني أمس في قائمة الإيرادات اليومية، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وسبقه إلى المركز الأول فيلم بيت الروبي بإيرادات تتجاوز مليون و600 ألف جنيه.

إيرادات فيلم البعبع

وجاء إجمالي إيرادات فيلم البعبع بنحو 30 مليون جنيه، على مدار أكثر من أسبوعين منذ انطلاق عرضه بالسينما قبل نهاية يونيو الماضي، فيما تجاوز حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي أكثر من 95 مليون جنيه على مدار نحو 3 أسابيع عرض بالسينما.

قصة فيلم البعبع

وتدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع، ويؤدي دوره أمير كرارة الذي يقرر التوبة عن الإجرام، ولكن تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج، وذلك في إطار كوميدي مليئ بالأكشن والتشويق.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.