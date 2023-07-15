1.7 مليون جنيه إيرادات فيلم البعبع بطولة أمير كرارة خلال يوم واحد

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة بنحو مليون و77 ألفًا و725 جنيهًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، التي يتصدرها فيلم بيت الروبي بإيرادات تجاوزت 2 مليون جنيه أمس، وفي المركز الثاني فيلم تاج بإيرادات تتجاوز مليونًا و125 ألفًا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم البعبع

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم البعبع 30 مليون جنيه، منذ انطلاق عرضه على مدار الأسبوعيين الماضيين، فيما تجوزت إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني نحو 38 مليون جنيه، وفيلم بيت الروبي بإيرادات تتجاوز 95 مليون جنيه.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع حول خلال شخصية سلطان البعبع ويقوم بدوره أمير كرارة، الذي يقرر التوبة عن الإجرام، ولكن تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته وذلك عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج لاستكمال دراستها، وذلك في إطار كوميدي مليء بالأكشن والتشويق.