كواليس تصوير مشهد المطاردة في فيلم البعبع (فيديو)

يواصل فيلم البعبع، للنجم أمير كرارة، نجاحاته داخل وخارج مصر، ويستمر في تحقيق إيرادات كبيرة خاصة في منطقة الخليج العربي، إذ يتصدر قائمة الأفلام المصرية الأعلى تحقيقا للإيرادات في الخليج.

إشادات كبيرة بفيلم البعبع

ونال الفيلم إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد الذين شاهدوا الفيلم على حد سواء، إذ تميز الفيلم بالإتقان في عناصره المختلفة سواء على مستوى القصة أو التمثيل أو الإخراج، وكذلك أماكن التصوير الجديدة التي جذبت عين المشاهد.

وكان من ضمن الأماكن التي تساءل عنها الجمهور، وظن أنها صورت خارج مصر، مشهد مطاردة أمير كرارة في أحد الأماكن الشعبية، ولكن في حقيقة الأمر هذا المشهد تم تصويره في مصر بمدينة إمبابة وبالتحديد في منطقة تسمى أرض عزيز عزت.

وقامت شركة taher media production عبر صفحاتها الرسمية بنشر فيديو قصير من كواليس هذا المشهد خلال التحضير له، إذ ظهر أبطال الفيلم وهم يصورون المشهد من زوايا مختلفة، وساعدهم في ذلك أهالي المنطقة، حيث أن مخرج الفيلم حسين المنباوي لم يستعن بكومبارس لأداء المشهد واكتفى بمساعدة أهالي المنطقة الذين ظهروا في المشهد وأدوه كما طلبه المخرج بشكل جيد.

فيلم البعبع من بطولة الفنانة ياسمين صبري

وأقامت الشركة المنتجة ثلاثة عروض خاصة للفيلم بحضور أبطاله مع الجمهور، إذ أقيم العرض الخاص الأول في القاهرة يوم الاثنين 26 يونيو، ثم أقيم العرض الخاص الثاني في الإمارات العربية المتحدة بدبي يوم الأربعاء 5 يوليو الجاري، ثم العرض الخاص الثالث والأخيرة في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة يوم الجمعة 7 يوليو الجاري.

فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى.