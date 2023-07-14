محمد أنور: مشهد الحريق في «البعبع» كان حقيقيا وأصاب جسدي

تحدث الفنان محمد أنور عن كواليس العمل خلال تصوير فيلم «البعبع»، الذي يعرض حالياً بدور العرض، ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.

محمد أنور يتحدث عن كواليس فيلم البعبع

وقال محمد أنور لـ «الوطن»: «أنا في بداية الأمر قالوا لي أن الفيلم أكشن لكن أنا معملتش أكشن أنا اتعمل فيا أكشن، أنا ولعت بجد، وتعرضت لإصابات كبيرة»، فكان أمير كرارة دائماً يرفض الدوبلير.

وأضاف محمد أنور: «على سبيل المثال صورنا مشهد شخص يحترق في النار، وأثناء مشاهدة المشهد على الشاشة، قال لي أمير عارف لو كنت أنت، فأنا أسخن وأقوله خلاص هعمله أنا، وافقت واشتعلت النيران في جسدي أثناء تصوير المشهد».

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، ومحمد أنور، ومحمد عبد الرحمن، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.

وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يقدّم الفنان أمير كرارة دور شخص يعمل في عصابة ويحاول الهرب خارج البلاد، بينما تقدّم الفنانة ياسمين صبري دور طبيبة تحصل على محنة في الخارج، ولكنها بالصدفة تلتقي «البعبع» الذي يتفاجأ بأنّ لديه طفلين من زوجته.