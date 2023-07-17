«النقل» زيادة سرعة القطار الكهربائي الخفيف لخدمة موظفي العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة النقل، زيادة سرعة القطار الكهربائي الخفيف LRT إلى 120 كيلومترا في الساعة، من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة والعكس، في مدة 45 دقيقة بحد أقصى، وذلك في إطار خطتها لنقل العاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي ضوء حرصها الدائم على تقديم خدمات نقل جماعي مستدامة وآمنة تحقق المرونة اللازمة للانتقال.

تشغيل خدمة النقل بالحافلات

وأضافت الوزارة في مستند رسمي، أنّه اعتبارا من 16-7-2023 جرى تشغيل خدمة النقل بالحافلات كل نصف ساعة، بداية من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى السابعة مساء، من محطة الفنون والثقافة إلى الميادين الرئيسية لخدمة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد بالعاصمة الإدارية بعد مواعيد العمل الرسمية.