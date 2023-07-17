انطلاق اختبارات القدرات في كلية التربية الرياضية بالفيوم.. اعرف الشروط

أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، في بيان لها، انطلاق اختبار قدرات تربية رياضية اليوم الاثنين داخل الكلية، وذلك لطلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في الالتحاق بالكلية خلال العام الجامعي الجديد 2023/2024، ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الجاري عقد الاختبارات لمدة 3 أيام، على أن تستمر طوال أيام الأسبوع المُقبل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبار قدرات تربية رياضية جامعة الفيوم، فضلًا عن الرسوم، وأنواع الاختبارات.

مواعيد اختبار قدرات تربية رياضية بالفيوم

وأوضحت كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، في بيان لها، مواعيد اختبارات القدرات 2023، إذ انطلقت اليوم الاثنين الموافق 17 يوليو الجاري، وتستمر خلال الأيام التاية:

الأربعاء 19 يوليو.

الخميس 20 يوليو.

بدءًا من السبت المقبل 22 وحتى الخميس 27 يوليو الجاري.

خطوات تسجيل اختبار القدرات

وفيما يخص خطوات التسجيل للخضوع لاختبارات قدرات تربية رياضية جامعة الفيوم فإنّها تتم من خلال الآتي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وحجز موعد الاختبار من خلال الضغط هنا.

سداد رسوم الاختبارات في أي من ماكينات الصرف «مصاري، طلقة، موجه، سداد»، وتصوير إيصال الدفع نسختين.

الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية بجامعة الفيوم لحجز الكشف الطبي ودفع المصروفات من خلال الضغط هنــا.

التوجه إلى كلية التربية الرياضية بمدينة الفيوم في الموعد المحدد.

سحب ملف القدرات ووضعه في ظرف أبيض ودوسيه بلاستيك بكبسولة وتصوير كافة الأوراق صورتين، بالإضافة إلى 6 صور شخصية للطالب.

أداء الاختبارات في الكلية.

الخضوع للكشف الطبي الشامل.

انتظار النتيجة على موقع التنسيق الإلكتروني.

ما هي قدرات تربية رياضية للبنات والبنين؟

ويشمل اختبار قدرات تربية رياضية للبنات والبنين الآتي:

قياسات الطول والوزن للطلاب والذي يجب ألا يقل عن 165 سم للطالب و155 سم للطالبة. توقيع كشف طبي مبدأي على القلب. اختبار معرفي. اختبار القوام الجسدي. اختبار السمات الشخصية. اختبار المهارات الرياضية. اختبارات رياضية ومهارية وتشمل «السرعة، والقوة، والوثب، والمرونة، والتحمل».

ملابس رياضية ومايوه إلزامي للجميع

وشددت كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، على أنّ الحضور بالزي الرياضي خلال اختبار القدرات إلزاميًا لكلا الجنسين «البنين والبنات»، موجهةً بضرورة إحضار «مايوه» أو «شورت» لكلا الجنسين أيضًا لاختبار القوام.