كل ما تريد معرفته عن كلية تربية رياضية جامعة الفيوم: 10 أقسام مميزة

تنطلق اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية تربية رياضية بجامعة الفيوم للعام الجامعي 2023/2024، غدًا السبت الموافق 15 يوليو الجاري، التي يتم التقديم لها إلكترونيا من خلال رابط التنسيق الذي وفرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يشترط للالتحاق بالكلية اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وفقًا لقواعد القبول التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن كلية تربية رياضية جامعة الفيوم التي تضم العديد من الأقسام المميزة.

هل كلية التربية الرياضية لها اختبار قدرات؟

يشترط اجتياز اختبار قدرات كلية التربية الرياضية ليتمكن الطالب أو الطالبة من الالتحاق بها، حيث يشترط حصول الطالب أو الطالبة على 60% أو أكثر من الدرجة الكلية للاختبارات، التي تشمل 100 درجة منها 60 درجة للاختبارات البدنية، و40 درجة للاختبارات المهارية، فضلًا عن اجتياز اختبارات القوام الشخصي.

موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2023

وبحسب بيان جامعة الفيوم، فإنّ موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2023 يبدأ غدًا السبت ويستمر حتى الخميس 27 يوليو الجاري.

ما هي اختبارات كلية التربية الرياضية؟

الكشف الطبي المبدئي. الاختبار البدني. اختبار الطول والوزن. الاختبار المهاري. اختبار القوام. الاختبار الشخصي.

أقسام كلية تربية رياضية جامعة الفيوم

وتضم كلية تربية رياضية جامعة الفيوم 10 أقسام مميزة وهي:

- المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.

- التدريب الرياضي وعلوم الحركة.

- الإدارة الرياضية والترويح.

- علوم الصحة الرياضية.

- العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية.

- الرياضات المائية.

- تدريب مسابقات الميدان والمضمار.

- التمرينات والجمباز والتعبير الحركي.

- الألعاب الجماعية وألعاب المضرب.

- المنازلات والرياضات الفردية.

شروط قبول الطلاب بكلية تربية رياضية

ويشترط لقبول الطلاب والطالبات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم الآتي:

- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلة على الثانوية العامة العام الجاري.

- أن يجتاز الطالب أو الطالبة اختبارات القدرات التي يحددها مكتب التنسيق.

- أن يجتاز الطالب أو الطالبة الكشف الطبي في الجهة التي تحددها جامعة الفيوم.

- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع القبول بالكلية الذي يحدد وفقًا لمكتب التنسيق.

- أن يكون متفرغًا تفرغًا كاملًا للدراسة بالكلية.

مصاريف كلية تربية رياضية الفيوم

وفيما يخص مصاريف كلية تربية رياضية الفيوم فإنّها تبلغ نحو 259.5 جنيه للطلاب المقيدين بالفرقة الأولى، بينما تبلغ نحو 200.05 جنيه لطلاب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة.