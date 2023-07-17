مستشار رئيس جامعة حلوان يقدم نصائح للطلاب قبل اختبارات قدرات «الفنون»

قدم الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس جامعة حلوان للفنون، رئيس مجمع الفنون والثقافة، مجموعة من النصائح، للطلاب الراغبين في خوض امتحانات القدرات، لا سيما في كلية الفنون الجميلة.

وقال «رضا» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الزمن المتاح لأداء اختبارات القدرات في كليات الفنون الجميلة، ساعتين ونصف بدلا من ثلاث في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن الاختبارات تضم موضوعين هما:

- الموضوع التعبيري، وهو عبارة عن منظر عام أو منظر طبيعي بالقلم الرصاص والتظليل، مع مراعاة النسبة والتناسب، والحرص على إبراز الأشخاص.

- الموضوع التصميمي، يكون عبارة عن شعار أو كارت معايدة، أو غلاف أو بوستر أو ملصق لأحد الموضوعات القومية، أو موضوعات الساعة.

نصائح للطلاب قبل امتحانات القدرات

فيما يخص الأدوات اللازمة لحضور الامتحان، عبارة عن مجموعة من الأقلام الرصاص بدرجات مختلفة، لاستخدامها في التظليل وممحاة ومسطرة للمقاسات، وبالنسبة للموضوع التصميمي، على الطالب إحضار ألوان تجف بسرعة، مثل ألوان الفلوماستر والألوان الخشبية، ولا داعي للألوان المائية وما شابهها، مراعاة لوقت الامتحان.

وخلال الامتحان، نصح أستاذ الفنون الطلاب، بضرورة التفكير من أجل رفع قدرة التخيل لاختيار الطريقة التي سيرسم بها المشهد، قبل البدء في حل أسئلة الاختبار، وعدم التسرع، كي لا يضيع الوقت.

وتابع: وفي الامتحان التصميمي، لابد من اختيار عناصر ورموز بسيطة، كي لا يضيع الوقت، ولابد من وجود رسالة «عنوان للموضوع»، مع مراعاة جماليات الخط العربي في التصميم.