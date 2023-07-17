ضبط 11 كيلو «بانجو وحشيش» مع تشكيل عصابي في أسوان

تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان من ضبط 5 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية، مقيمون في أسوان، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلوجراما، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، ميزان حساس، مبلغ مالي).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه.