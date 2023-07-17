توقيع اتفاقية لميكنة عمل شركة مياه الشرب في أسوان باستثمارات 100 مليون جنيه

وقع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لميكنة القطاعات والإدارات العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الخطة الاستراتيجية للدولة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحقيق الطفرة المستهدفة في مجال التحول الرقمي، وميكنة القطاعات الحكومية.

البروتوكول يهدف إلى ميكنة القطاعات الإدارية

ويستهدف البروتوكول تصميم وتنفيذ مجموعة برامج لميكنة كافة القطاعات والإدارات العامة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة تبلغ 4 ملايين جنيه.

المشروع ضمن رؤية مصر 2030

ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار تفعيل المنظومة الإلكترونية للتعامل مع المواطنين، وتحقيق رؤية مصر 2030 لميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمواطنين في أسرع وقت ممكن. كان اللواء أشرف عطية قد تفقد المشروع الضخم لإنشاء مكتبة مصر العامة في محافظة أسوان، تم الانتهاء من نسبة 95% من الأعمال الجارية والتشطيبات النهائية للمكتبة، والتي تمتد على مساحة 3200 متر مربع، بتكلفة تقديرية تصل إلى 68 مليون جنيه.

وأوضح محافظ أسوان، أن الأمل في المشروع الذي يعد أحد أهم المشاريع الثقافية والتعليمية في المحافظة، وذلك بسبب الأعمال التخريبية والتي تعرضت لها المكتبة خلال الفترة الأخيرة.

وتسعى الجهات المحلية للحفاظ على المشروع وإنجازه بأفضل شكل ممكن، ليسهم في تعزيز الثقافة والتعليم في أسوان.