قرية «فارس» الأكثر إنتاجا للمانجو في أسوان.. ينطلق مهرجانها اليوم

تنطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان المانجو السنوي بمحافظة أسوان، حيث يتم تنظيمه بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويزامنه احتفالات فلكلورية وتراثية تستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويقام المهرجان السنوي لمانجو أسوان في الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري، ويحرص على حضوره مئات الزوار من داخل وخارج المحافظة.

يشمل المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالمانجو، بما في ذلك عروض الفنون والموسيقى والأنشطة الترفيهية والورش العملية لتعليم الزراعة وجني المحصول.

قرية قارس الأكثر إنتاجا للمانجو في أسوان

وتعد قرية فارس الأكثر انتاجًا للمحصول الصيفي في المحافظة ويشارك المزارعين والتجار في مهرجان المانجو الذي يعتبر فرصة رائعة للاستمتاع بأشهى أصناف المانجو الطازجة من قرية فارس.

وتستعرض «الوطن» 10 معلومات عن قرية فارس و مزارعها المخصصة للمانجو وفقًا لـ أحمد جودة أحد المزارعين بالقرية.

تشتهر بزراعة العديد من أصناف المانجو

1. مزارعو قرية فارس في محافظة أسوان بدأوا موسم جني محصول المانجو في منتصف شهر يونيو الماضي,

2. قرية فارس تشتهر بزراعة العديد من أصناف المانجو، بما في ذلك الصديقة والزبدة والمنشاوي والفونس والجولك.

3. يتم جمع الثمار من الأشجار في القرية وتجميعها وفرزها حسب الحجم، ثم تقفيصها وتعبئتها في الأقفاص المغلفة بالورق للحفاظ عليها من حرارة الجو.

4. مانجو قرية فارس تروي بالماء العذب من النيل ولا يتم إضافة كيماويات خلال عملية الزراعة.

5. المانجو تعتبر المحصول الرئيسي في قرية فارس، حيث تقدر المساحة المزروعة بحوالي 10 آلاف فدان من أجود أنواع المانجو.

6. يتم زراعة حوالي 25 نوعًا من أنواع المانجو في قرية فارس، بما في ذلك العويسي والتيمور والجولك والفونس والزبدة والصديقة والهندي الملوكي والدبشة والمنشاوي والمبروكة.

7. زراعة المانجو تعد من أهم مصادر الدخل في قرية فارس، حيث يعمل الكثير من سكان القرية في زراعة المانجو وجنيها وتصديرها إلى الخارج.

8. تم تسمية القرية نسبةً إلى السلطان عبد السلام بن مشيش المقيم في مدينة فاس.

9. يعتمد العديد من سكان قرية فارس على زراعة المانجو وتعتبر مصدر رزق لهم

10. تقع قرية فارس في غرب نهر النيل بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان في جنوب مصر.