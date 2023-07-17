ضبط 9 لصوص سرقوا أسلاك وهواتف ومتعلقات للمواطنين في 4 مناطق بالقاهرة

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ميكروباص دون ترخيص ملك وقيادة أحدهم في 15 مايو، وبحوزتهم (كمية من أسلاك النحاس – 4 قواعد – 4 مسامير نحاس – 2 مطرقة – 2 عتلة – رافع يدوى – 2 مفتاح – فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم في منشأة ناصر لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل، وبحوزته 4 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة.

كما تم ضبط 3 أشخاص مقيمين في التبين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية بأسلوب القطع والسحب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار) واعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف وقيامهما بالتصرف في المسروقات المستولى عليها بالبيع لعميليهما سيئي النية أمكن ضبطهما وبحوزتهما (13 هاتف محمول - 6 أجهزة تابلت).