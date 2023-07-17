التحالف الوطني: دعم 25 مليون مصري بمساعدات غذائية لتخفيف أثر الأزمة العالمية

أصدر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقريرا اليوم، لاستعراض أبرز الجهود التي وصل إليها التحالف خلال الفترة الماضية، وأجاب عن سؤال ماذا قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

ماذا قدم التحالــف الوطنـي؟

‑ أسس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا.

‑ لأول مرة في تاريخ العمل الأهلي في مصر يتم رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، والدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق يضمن التكامل في تقديم الخدمة لا المنافسة والتكرار.

‑ إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن وتم مراجعة ميزانيات أعضاؤه من الجهات الرقابية المنوطة لهذا الدور.

‑ متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه مصري، ما يوضح مدى حوكمة إنفاق أموال الجمعيات أعضاء التحالف الوطني.

دعم 25 مليون مواطن

‑ دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية.

‑ إطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

‑ إطلاق قوافل ستر وعافية التي أصبحت أكبر حدث اجتماعي يتم تنفيذه في القرى المصرية، لدعم المواطنين والوقوف إلى جانبهم.

‑ إطلاق غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة والشكاوى والتحرك السريع في أوقات الأزمة.

‑ تنسيق مشترك مع الحكومة في ملفات التنمية الشاملة، ما يعزز أثر جهود العمل الأهلي ويضع أموال التبرعات في المكان الصحيح، ويصنع فارقا في حياة المواطنين بشكل مستدام.

‑ وجود التحالف أدى إلى وجود آللية تنسيق بين المجتمع المدني والحكومة تضمن التكامل، ما أدى إلى تسهيل سير العمل داخل المؤسسات وارتفاع معدلات الإنجاز والتوسع في خدمة المواطنين.