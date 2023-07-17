خبير سياحي: الإسكندرية أقدم مقصد مصري يجمع بين الترفيه والثقافة

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إنّ الإسكندرية مدينة موجودة قبل الميلاد بزمن طويل، أنشأها الإسكندر الأكبر قبل أكثر من 2000 عام، موضحًا أنها أقدم مقصد سياحي في مصر يجمع بين الترفيه والثقافة، لافتا إلى أن الأقصر مدينة قديمة منذ عهد الفراعنة، لكنها ثقافية أكثر من كونها ترفيهية، متابعا أن الحكومة المصرية، طبقت بقوة عناصر السياحة المستدامة في الإسكندرية وسعت إلى تطويرها إدراكًا لأهمية المدينة التاريخية.

أجمل الشواطئ المطلة على البحر الأبيض

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أهالي الإسكندرية يجمعون بين العديد من الحضارات التي شهدتها أراضيهم مثل الحضارات الرومانية والبطالمة والعثمانيين والأتراك والفرنسيين والبريطانيين وغيرهم، مؤكدا أن شاطئ الإسكندرية بلا شك من أجمل الشواطئ المطلة على البحر الأبيض.

الطعام أحد عوامل الترويج للسياحة

وتابع، أن جميع المصريين ومواطني الدول العربية والأجنبية يأتون إلى مدينة الإسكندرية لتناول الطعام فيها لما تتميز به من وصفات وطرق طهي مختلفة، مشيرا إلى أن الطعام أحد أدوات القوى الناعمة المهمة للترويج للمدينة، بالإضافة إلى المواقع الأثرية والتاريخية بداية من أبو قير، والسفن الغارقة، مرورا بقلعة قايتباي.

وأشار إلى أن الدولة تدرك تماما إمكاناتها وتعمل على تنميتها، وهذا يعود بالنفع والخير على الشعب المصري بصفة عامة، متابعا أن مكتبة الإسكندرية بعد تطويرها أصبحت منارة موجودة على ساحل البحر المتوسط.