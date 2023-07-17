«الداخلية» تضبط 3521 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 1667 قضية متنوعة، كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 3521 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.