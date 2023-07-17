«الداخلية» تنفذ 61 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات :

ضبط (234) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (250) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (102,199 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (41,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (19,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,662 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,035 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (820 جرام).‏

كمية من مخدر الآيس وزنت (675 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (640 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (270 جرام).

عدد (754) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط (41 قطعة سلاح نارى بحوزة 36 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(5) بنادق آلية .

(7) بنادق خرطوش .

(2) طبنجة.

(27) فرد محلى .

(110) طلقة مختلفة الأعيرة .

(5) خزينة متنوعة .

ضبط (175) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (61020) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(220) حكم جناية.

(17936) حكم حبس جزئى.

(3219) حكم حبس مستأنف.

(31393) حكم غرامة.

(8252) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية :

ضبط تشكيل عصابى ضم (5) متهمين إرتكبواحادث.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين :

ضبط (27) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة :

ضبط (13) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :

ضبط (236) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية :

ضبط (20952) مخالفة مرورية

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.