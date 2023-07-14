37 عرضا يتنافسون على جوائز مهرجان المسرح المصري في دورته الـ16

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، عن العروض المشاركة في الدورة الـ16 للمهرجان، والتي تقام في الفترة من 29 يوليو الجاري، حتى 14 أغسطس المقبل، حيث يتنافس 37 عرضا من الجهات والهيئات المختلفة على جوائز الدورة الـ16 من المهرجان.

12 عرضا للمسرح المستقل والخاص والجامعات والشركات والمسرح الكنسي

وجاءت قائمة العروض المشاركة في مهرجان المسرح كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة تشارك (5) عروض هي سهرة المحروسة لفرقة 902، تأليف أبو العلا السلاموني إخراج محمود حسن جراتسي، ومدة العرض ساعة ونصف، والوحوش الزجاجية لفرقة «المبدعون»، دراماتورج جمال ياقوت، إخراج أشرف علي، ومدة العرض 80 دقيقة، والرجل الذي أكله الورق، لفرقة جروتيسك، تأليف أوجيستين كوزاني، دراما تورج وإخراج محمد الحضري، ومدته ساعة ونصف، وماراصاد، لفرقة الميزان، تأليف بيتر فايس، إخراج أشرف علي، ومدته 80 دقيقة، والمشهد الأخير، لفرقة ميكس، تأليف يوسف ناصر، إخراج عمر أشرف، ومدته 30 دقيقة.

وتضمنت العروض المشاركة من فرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي 5 عروض، هي: رأس العش من نقابة المهن التمثيلية، تأليف مينا بباوي، إخراج بدر الأحمدي، وشيزوفرنيا للمسرح الكنسي، تأليف محمود حمدي، إخراج شادي نادر، ومدته 75 دقيقة، وأوليفر لفرقة كلية صيدلة جامعة المنصورة، تأليف وإخراج حازم أحمد، ومدته 80 دقيقة، و3 مقاعد في القطار الأخير لفرقة كلية إعلام جامعة القاهرة، تأليف وإخراج مايكل مجدي، ومدته 90 دقيقة.

البيت الفني ينافس بـ 6 عروض

ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض وهي: سيدتي أنا لفرقة المسرح القومي، إخراج محسن رزق، وطيب وأمير لفرقة المسرح الكوميدي، إخراج محمد جبر، وسيب نفسك لفرقة المسرح الحديث، إخراج د.جمال ياقوت، وخطة كيوبيد، لفرقة المسرح الحديث، إخراج أحمد فؤاد، وستوكمان لفرقة مسرح الغد، إخراج أسامه رؤوف، وياسين وبهية لفرقة مسرح الشباب، إخراج يوسف مراد منير، كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض حتشبسوت لفرقة فرسان الشرق، إخراج كريمة بدير.

كما تشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، هي: الزائز إخراج إبراهيم أشرف، وموت معلق معالجة وإعداد إسراء محبوب، وإخراج كريم الريفي، وماهاجوني، دراماتورج وإخراج إبراهيم أشرف، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين الأول قررب.. قررب تأليف أحمد نبيل، وإخراج شادي سرور، والثاني استدعاء ولي أمر تأليف محمد السوري، وإخراج زياد هاني، والبيت الفني للفنون الشعبية يشارك بعرض يا شيخ سلامة تأليف يسري حسان، وإخراج محمد الدسوقي.

قصور الثقافة تنافس بـ6 عروض

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، وهي: السراج لفرقة قصر ثقافة طنطا، تأليف وإخراج محمد السباعي، ويهودي مالطا للفرقة القومية بالإسكندرية، تأليف كريستوفر مارلو، وإخراج محمد مرسي، ورضا للفرقة القومية بالإسماعيلية، تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وعادلون للفرقة الإقليمية ببورسعيد، إعداد محمد رزق وخالد وفيق، وإخراج أحمد يسري، وسالب واحد لفرقة قصر ثقافة المحمودية، تأليف محمد عادل، وإخراج عمرو جلال، ومسافر ليل لفرقة نادي مسرح الأنفوشي، تأليف صلاح عبد الصبور، وإخراج أحمد علاء.

4 عروض لصندوق التنمية الثقافية

ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض، هي: شابوه لفرقة مركز الإبداع الفني، وإخراج أحمد محي، وعاصف ممطر جدا لفرقة مركز الحرية للإبداع، وإخراج محمد مرسي، وجوه الصندوق إخراج إسلام إمام، والعيلة لفرقة جامعة عين شمس والحاصل على المركز الأول في مواسم نجوم المسرح الجامعي، أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين هما: المنفي لجامعة طنطا، كتابة أحمد عصام واخراج سعيد منسي وأحدب نوتردام لجامعة عين شمس، تأليف يوسف فؤاد واخراج أحمد طارق ويشارك البنك الأهلي بعرض الدنيا لما تضحك تأليف نجيب الريحاني وبديع خيري، وإخراج عمرو قابيل، ومدته 90 دقيقة، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض القمر لوغاب تأليف وإخراج حسين عشماوي، ومدته 90 دقيقة، وتشارك شركة كينج توت بعرض بوسطة تأليف ورشة ارتجال وإخراج خالد جلال، ومدة العرض ساعة و45 دقيقة.