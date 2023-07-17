قطع المياه عن مدينة منوف وقراها في المنوفية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه غدًا الثلاثاء الموافق 18 يوليو، عن مدينة منوف والقرى التابعة لها لمدة 4 ساعات، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعه الثانية ظهرًا، في إطار خطة الشركة الدورية لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات بدائرة مركز منوف.

نصائح شركة مياه المنوفية بقطع المياه

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى محافظة المنوفية، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية تدبير كمية المياه اللازمه لاستعمالها اثناء قطع المياه وعملية الغسيل، غدا الثلاثاء عن مدينة منوف والقرى التابعة لها.

أماكن قطع المياه

وأكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة المنوفية، أن عمليات قطع المياه عن مدينة منوف والقري التابعة لها، وباقي مدن وقري المحافظة يتم بشكل دوري وفق الخطة المعلنة من قبل شركة المياه عبر صفحتها الرسمية، مؤكدًا أن عمليات الصيانة وغسيل الشبكات تتم في المواعيد المحددة عبر الشركة.

قطع المياه اليوم

على صعيد متصل، تشهد محافظة المنوفية، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المدن والقري علي مستوي المحافظة، اليوم الاثنين، في إطار الصيانة الدورية والمستمرة وتطهير الخزانات حفاظاً علي سلامة المواطنين، وتشمل مدينة شبين الكوم وضواحيها ومدينة تلا ومدينة قويسنا وعدد من القري المختلفة.