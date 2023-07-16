قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها لمدة 4 ساعات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه غدا الاثنين، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، في إطار قيام الشركة بتنظيم عمليات غسيل الشبكات الدورية والمعلنة على مدار شهر كامل على مستوى جميع المدن والمراكز والقرى بالمحافظة.

قطع المياه غدا عن مدينة شبين الكوم وضواحيها

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في بيان لها، مواعيد قطع المياه غدا عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، والتي تستمر لمدة 4 ساعات، تبدأ من الساعة 10 صباحا وتستمر حتى الساعة 2 ظهرا.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات العامة والخاصة، بضرورة تدبير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك فترة قطع المياه غدا عن مدينة شبين الكوم وضواحيها.

تنظيم عمليات قطع المياه

وأكد المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه يتم تنظيم عمليات قطع المياه بالمدن والمراكز والقرى، وفق خطة معلنة، تسهيلا على المواطنين ولمنع وجود أي مشاكل، مؤكداً أنه فور الانتهاء من تطهير الخزانات وعسيل الشبكات تعود المياه مرة أخرى.