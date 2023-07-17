قطع المياه عن مناطق بـ3 محافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

قررت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات المنوفية والدقهلية والقليوبية، قطع المياه اليوم، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، أو أعمال الإحلال والتجديد.

مدة وسبب انقطاع المياه بالمنوفية

أعلنت «مياه المنوفية»، في منشور عبر «فيسبوك»، قطع المياه اليوم عن مدينة تلا، وقريتي «طوخ دلكه- ميت أبو الكوم»، بدءا من الساعة 10 صباحًا، حتى الساعة 2 ظهرا لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولى الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال الفترة المذكورة.

إحلال وتجديد بمركز منية النصر

أعلنت «مياه الدقهلية»، قطع مياه الشرب عن قرية أبو ذكري، وعزبة شحاتة التابعتان لمركز منية النصر، لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة الحادية عشر صباحًا، حتى الساعة الثانية ظهرا، لافتة إلى أن سبب الانقطاع، القيام بأعمال إحلال وتجديد عداية قطر 8 بوصة حديد بقرية أبو زكري بمركز منية النصر.

الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلورب القليوبية

وأعلنت شركة مياه القليوبية، انقطاع المياه عن مدينه القناطر الخيرية، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى الساعة الرابعة فجرا، مشيرة إلى أن سبب الانقطاع للقيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.