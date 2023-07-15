قطع المياه عن بعض قرى الدقهلية لمدة 3 ساعات.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب ببعض مناطق نبروه وطلخا غدًا الأحد لمدة 3 ساعات بداية من الساعة 10.00 صباحًا، وحتى الساعة 1 ظهرًا وذلك بسبب صيانة بخط مياه قطر 8 بوصة، القادم من مرفق مياه أبو عرصة إلى قرية كفر دميرة الجديد، مما يتسبب في انقطاع المياه خلال تلك الفترة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه غدا في الدقهلية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه غدا هي: «قرية بهوت، وعزب بهوت» التابعة لمركز نبروه، و«قرية كفر دميرة الجديد» التابعة لمركز طلخا، ويستمر قطع المياه بهم لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 10.00 صباحًا، وحتى الساعة 1 ظهرًا.

سبب انقطاع المياه غدا في الدقهلية

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى القيام بأعمال صيانة بخط مياه قطر 8 بوصة، القادم من مرفق مياه أبو عرصة إلى قرية كفر دميرة الجديد التابعة لمركز طلخا.

الخط الساخن لمياه الشرب في الدقهلية

وناشدت «شركة مياه الدقهلية» المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال بالمناطق المتأثرة.

وأكدت أنه فى حالة وجود شكاوى الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 وغرفة الطوارئ والتي تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين.