خريطة قطع وضعف المياه في 4 محافظات.. اعرف المناطق

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف، انقطاع وضعفها في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها وإعادة الضخ إلى مناطق أخرى بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

مدة انقطاع المياه عن مناطق الدقهلية

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنَّه سيتمّ قطع مياه الشرب اليوم بدءا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا لمدة 3 ساعات عن «قرية بهوت - وعزب بهوت التابعة لمركز نبروة - وقرية كفر دميرة الجديد التابعة لمركز طلخا » للقيام بأعمال صيانة بخط مياه قطر 8 بوصات القادم من مرفق مياه أبو عرصة إلى قرية كفر دميرة الجديد التابعة لمركز طلخا.

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات في بيان بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

سبب انقطاع المياه عن بعض المناطق بالمنوفية

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية إنَّه سيتمّ قطع المياه غداً الأثنين لمدة تصل إلى 4 ساعات بدءا من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً من نفس اليوم عن « مدن منوف - الباجور - سرس الليان - الوحدة المحلية بالحامول » للقيام بأعمال الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، ضمن الأعمال الجارية في تركيب محابس فراشة بمحطة مياه منوف وسرس

انقطاع وضعف المياه في بعض مناطق كفر الشيخ

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ بقطع وضعف مياه الشرب بدءا من الساعة 4 فجرًا اليوم وحتى الساعة 4 من عصر اليوم ولمدة 12 ساعة عن مدينة دسوق والقرى التابعة لها وانقطاعها ببعض الأماكن وكذلك في عدد من قرى مركز قلين للقيام بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم المروقات بمحطة مياه محلة أبو علي التي تغذي معظم أنحاء مركز ومدينة دسوق وقلين.

ولفتت إلى أنَّ المناطق المتأثرة بالأعمال التي ستتمّ بمحطة مياه محلة أبو علي هي «قرى مركز دسوق بالكامل وبعض قرى مركز قلين والقرى الموجودة بالأطراف وقرى العجوزين - شابة - وأبو زيادة - وسنهور المدينة ».

إعادة المياه لقرية «دشطوط» بمركز «سمسطا»

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف إعادة المياه إلى طبيعتها لقرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا، بعد الانتهاء من إصلاح عطل مفاجئ في خط مياه الشرب الرئيسي بالمحطة الجديدة بالقرية.