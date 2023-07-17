أحمد سعد يُرزق بطفلته الثانية «مريم» ويشارك جمهوره فيديو لها

استقبل الفنان أحمد سعد، مولودًا جديدًا من زوجته علياء بسيوني، أطلق عليها اسم «مريم»، صباح اليوم، قائلًا: «الحمد لله رزقني الله بـ مريم أحمد سعد».

ونشر أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو وهو يحمل مولودته الجديدة، مُعلقًا بالدعاءٍ «اللهم نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته إنك على كل شيءٍ قدير».

وحظي منشور أحمد سعد بردود فعل واسعة، خاصة من نجوم الوسط الفن، إذ كتبت أصالة: «ألف مبروك الله يحفظها»، أما عمرو سعد قال: «حمد الله على السلامة»، وقالت بسنت شوقي: «ألف مبروك يا حبيبي ليك أنت ولولا».

كان الفنان أحمد سعد، كشف عن موعد طرح أغنية «يا ليالي» التي تجمعه بالفنانة روبي، لأول مرة في ديو غنائي، والتي جرى الإعلان عنها قبل أيام.

وطرح أحمد سعد، البرومو التشويقي الخاص بالأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: «استنوا يا ليالي مع النجمة روبي يوم الثلاثاء الساعة 6».

وجرى تصوير أغنية «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي، على طريقة الفيديو كليب، داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهي من كلمات فلبينو أحمد.