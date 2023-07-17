مغني سعودي: الراب انتشر داخل المملكة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة

قال المغني السعودي أمير مشهور، إن الراب فن جديد في المملكة العربية السعودية، بدأ في الانتشار بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ويتوقع أن يكون الراب هو الفن الأول في العالم العربي خلال السنوات المقبلة.

تعاون بينه وبين فنانين راب من مصر والمغرب قريبا

وأضاف «الرابر»، السعودي أمير مشهور، في لقاء عبر تطبيق «زووم»، مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنه متابع جيد للراب المصري ويتابع أغلب أعمال مطربي الراب المصريين، ومن المتوقع أن يكون هناك تعاونا بينه وبين فنانين من مصر والمغرب قريبا.

متوقع أن تحقق تلك الأعمال نجاحاً كبيراً على مستوى السعودية

وأكد الرابر السعودي في لقائه مع الاعلامية ياسمين سيف، أنه يمتلك شركة إنتاج للأغاني وأن الشركة تعمل على إنتاج عدد كبير من الأغاني في الفترة المقبلة، ويتوقع أن تحقق تلك الأعمال نجاحاً كبيراً على مستوى السعودية والوطن العربي.