عربي.. أخصائي تغذية ومغنى راب يطرح «الحلم» ويهديها للنادي الأهلي

«أنا عندي حلم بسعى له ومصدقه.. انا عندي أمل ييجي يوم وأحققه»، كلمات أغنية «عربي»، التي أعلن بها عن نفسه كمطرب راب في أغنيته الجديدة «الحلم» والتي حقق فيها حلمه منذ طفولته بطرح ألبوما غنائيا.

عربي قال في تصريح لـ«الوطن»، إن أغنيته الجديدة تحتوي على عدة أشكال من الغناء منها الراب والطربي والشعبي لافتًا أن الأغنية من كلماته وألحانه وكليب الأغنية من إخراجه أيضًا، مؤكدًا أنه يعشق الموسيقى منذ طفولته وكان يحلم بتقديم أغنية مشيرًا إلى أنه اختار اسم «الحلم»، لأغنيته الجديدة تعبيرًا عن تحقيق حلم طفولته.

يعمل أخصائي تغذية ويعشق الغناء منذ طفولته

وأشار إلى أنه يعمل كأخصائي تغذية علاجية، وحاصل على شهادة الماجستير في التغذية، وعمل لفترة كمدرب تنمية بشرية وبرمجة لغوية عصبية، مؤكدًا أنه يجمع في عمله كأخصائي تغذية بين علم التغذية وعلم التنمية البشرية لتحقيق نتائج جيدة.

وتحدث عن حلم الطفولة الذي حققه بأغنية «الحلم»، مشيرًا أنه يعشق الموسيقى منذ طفولته، وكان يغني بصحبة بعض الفرق الغنائية الشبابية وكانت أغانيه كلها عبارة عن نصائح تنمية بشرية، وقرر مؤخرًا طرح عدد من الأغاني بدأها بالحلم وهناك أغنية أخرى سيطرحها قريبًا باسم «الحسد».

يهدي أغنيته للنادي الأهلي

وأهدى عربي أغنيته الجديدة للنادي الأهلي نادي القرن وبطل أفريقيا مشيرًا أن هذه الأغنية تمثل حالة النادي الأهلي الذي يعتبر ملك القارة السمراء في كرة القدم.

ولفت عربي أن المطرب بلال رأفت شارك معه في الغناء باللون الطربي وكذلك قدم سيد عربي اللون الشعبي في الأغنية لتضم ثلاثة ألوان غنائية لأول مرة.

يحلم عربي في أن يحقق نجاحا كبيرا في مجال الغناء، وأن يوصل رسالته لكل الشباب بأن كل شاب يستطيع تحقيق حلمه مهما كان مستحيل.