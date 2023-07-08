800 ألف مشاهدة لأغنية «تاج» في 24 ساعة.. طريقة جديدة لأداء «الراب»

حققت أغنية «تاج»، التي طرحها الفنان تامر حسني، عبر «يوتيوب»، 800 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وتضمن كليب الأغنية مشاهد من الفيلم الجديد «تاج» الذي يعرض حاليًا بالسينما، بخلاف مشاهد من كواليس التصوير والأجواء التي تضمنتها.

أغنية «تاج»، من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، وقدم خلالها تامر حسني، طريقة جديدة في غناء الراب، والقيام بحركات راقصة واستعراضات، بصحبة التيك توكر الألماني نويل روبنسون.

أبطال فيلم «تاج»

فيلم «تاج» من تأليف تامر حسني، والذي شارك بالتمثيل فيه بصحبة دينا الشربيني، المطربة ساندي، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ومن إخراج سارة وفيق، وتدور قصته في إطار من الكوميديا والتشويق الممزوجة بالخيال من خلال قصة سوبر هيرو يواجه شقيقه التوأم الشرير.

إيرادات فيلم «تاج» 30 مليون جنيه

وطرح فيلم «تاج» بدور العرض السينمائي، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات على مدار نحو 10 أيام تقترب من 30 مليون جنيه، ويحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات التي يتصدرها فيلم «بيت الروبي» بإيرادات نحو 80 مليون جنيه.