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والد عفروتو يخضع لجراحة في المستشفى.. ومطرب الراب يطلب الدعاء له (صورة)

كتب:

هبة أمين
02:57 م | الأحد 09 يوليو 2023
مطرب الراب عفروتو

مطرب الراب عفروتو

كشف مطرب الراب عفروتو، عن تعرض والده لأزمة صحية، استدعت نقله لأحد المستشفيات، وخضوعه لعملية جراحية، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام»، إذ نشر صورة له أثناء وجوده في المستشفى واستعداده لدخول غرفة العمليات.

عفروتو ينشر صورة والده في المستشفى

وعلّق مطرب الراب عفروتو، على صورة والده داخل المستشفى التي نشرها عبر خاصية «ستوري» حسابه، بالإشارة إلى أن والده يستعد لدخول غرفة العمليات وخضوعه لجراحة عاجلة.

عفروتو يطالب جمهوره بالدعاء لوالده

وطلب عفروتو من جمهوره ومتابعيه، الدعاء لوالده بأن يتجاوز أزمته الصحية سريعًا: «أتمنى كل الناس تدعي إن بابا يخرج بالسلامة من العمليات».

حفلات عفروتو في صيف 2023

ويستعد مطرب الراب عفروتو، خلال موسم صيف 2023، لإحياء عدد من الحفلات الغنائية، ومنها نهاية شهر يوليو الجاري في دولة الإمارات، ويشاركه الحفل عدد من الرابرز من مختلف الدول العربية.

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بقلم هبة أمين