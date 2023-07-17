افتتاح المهرجان السنوي للمانجو في أسوان (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «افتتاح المهرجان السنوي للمانجو بأسوان».

استثمار الثروات الطبيعية ومنتجاتها الزراعية

وانطلقت فعاليات المهرجان السنوي لمانجو أسوان 2023 في إطار سعي المحافظة لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصاديا وسط حالة من التنسيق الجيد والمسبق مع كل الجهات المعنية من أجل إنجاح فعاليات المهرجان وتحقيق الأهداف المرجوة منه في ظل المشاركة الواسعة من العارضين والتجار والشركات المختلفة.

مهرجان المانجو يضم معرضا لبيع أنواع المانجو المنتجة

ويضم مهرجان المانجو معرضًا لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات جودة عالية، في حديقة الشركة بكورنيش النيل القديم، ويتم عرض أنواع عديدة منها السكري والعويسي والزبدة.

ومن المقرر تنظيم فعاليات أخرى بمهرجان المانجو لأسوان مقرر إقامتها تتضمن تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب وكورال لذوي الهمم مع تنظيم مسابقات للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو تحقيقا للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية مع توزيع الجوائز والهدايا.

قال الدكتور حسن الشقطي المشرف على ملف الاستثمار بمحافظة أسوان، إنّ محصول المانجو هذا الموسم في هذا العام، موضحًا: «في ظل الاصدار الثالث من المهرجان قفزنا من 30 ألف فدان وتجاوزنا 40 ألف فدان وزادت الكميات المنتجة من 100 ألف طن إلى أكثر من 160 ألف طن».

مزارع متخصصة للمانجو

وأضاف: «لدينا مزارع متخصصة للمانجو، فهي ليست الفاكهة التقليدية، لكنها ستكون مصدرا للدولار خلال الفترة المقبلة.. أسوان تتميز بالإثمار المبكر، وهو ما يميز ميزة تنافسية عالمية غير عادية، حيث ننفرد بالتواجد في السوق المحلي والعالمي قبل غيرنا بكثير، وهذه الميزة يمكن استغلالها في رفع الإيرادات الدولارية في أسوان ومصر كلها».

وواصل المشرف على ملف الاستثمار بمحافظة أسوان: «مهرجان المانجو في أسوان كرنفال يضاف للخريطة السياحية للمحافظة، نحن محافظة سياحية من الطراز الأول، وعلى المستوى الاقتصادي فإن هذا المهرجان منصة للتسويق وملتقى للتشبيك بين التجار والمزارعين والمستوردين والمصنعين، حيث شهد اليوم الأول ورشة عمل حضرها أحد كبار المصنعين، حيث فوجئ المزارعون بأنه يريد التعاقد على 10 آلاف طن مانجو سنويا»