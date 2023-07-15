كل ما تريد عن مهرجان المانجو في أسوان.. يوفر 2000 فرصة عمل للشباب

تشهد محافظة أسوان، غدًا الأحد، أولى فعاليات المهرجان السنوي لمانجو أسوان 2023، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، في بيان، أنه جرى التنسيق الجيد والمسبق مع الجهات المعنية كافة، لإنجاح فعاليات المهرجان، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، خاصةً في ظل المشاركة الواسعة للعارضين والتجار والشركات المختلفة.

أين يقام مهرجان المانجو بأسوان؟

ويضم المهرجان، مجموعة من الاحتفالات على هامش بيع أنواع مختلفة من المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية، وذلك بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل القديم.

ويتضمن المعرض، أنواعا متعددة من المانجو المشهورة في أسوان مثل السكري والعويسي والزبدة والدبشة والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة.

توفير فرص عمل لشباب المحافظة

ويهدف تنظيم مهرجان مانجو أسوان، إلى تعريف السوق المصرية بأسبقية محافظة أسوان في إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية، حيث يوجد ما يزيد عن 100 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية، وتصل القيمة السوقية لنحو ملياري جنيه، بجانب توفير نحو 2000 مشروع فردي للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع.

يأتي ذلك في إطار سعي محافظة أسوان، لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصادياً.