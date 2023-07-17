وكيل «طاقة النواب»: التحالف الوطني نجح في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في قرى محافظات مصر المختلفة.

الكيانات التنموية

وأشار الجبلاوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضم أكبر عدد من الكيانات التنموية والخدمية، ونجح في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وكذلك تحقيق الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقا، وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والمساهمة في تسهيل اتاحة السلع الأساسية، وكذلك المساهمة في خفض معدلات البطالة، وإخراج المواطنين الفقراء من دائرة الاحتياج إلى دائرة العمل والانتاج.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح خلال 2023 في تقديم دعم نقدي وينقسم إلى دعم نقدي شهري لعدد 400 ألف أسرة (2 مليون مواطن) بإجمالي 1,3 مليار جنيه، دعم نقدي موسمي لعدد مليون أسرة (5 مليون مواطن) بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه (إجمالي 1,7 مليار جنيه)، بالإضافة إلى تقديم دعم غذائي شهري ثابت لعدد 300 ألف أسرة (1.5 مليون مواطن) بتكلفة 415 مليون جنيه، ودعم غذائي موسمي لعدد 5 ملايين أسرة (25 مليون مواطن) بإجمالي تكلفة (إجمالي 1,5مليار جنيه)، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والمشروعات وفرص التدريب والقوافل المختلفة التي ينظمها التحالف.

تعزيز دور العمل الأهلي

وأكد الجبلاوي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قام بتعزيز دور العمل الأهلي في مصر والذي له أهمية كبرى في تحقيق التكامل مع جهود الحكومة من أجل المواطن المصري، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يلقاه التحالف الوطني لتحقيق النجاحات غير المسبوقة من أجل ملايين المستفيدين في كافة أنحاء الجمهورية.