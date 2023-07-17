محافظ الشرقية يوقف العاملين المقصرين في الوحدة المحلية بالعباسة

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إيقاف العاملين المقصرين عن العمل بالوحدة المحلية بالعباسة بمركز ومدينة أبوحماد، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

إيقاف العاملين المقصرين بالوحدة المحلية بالعباسة

وأصدر محافظ الشرقية القرار 5717 لسنة 2023 بوقف كل من : «ه م أ» رئيس الوحدة المحلية بالعباسة – التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد، و«م ح م» رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالعباسة.

الايقاف عن العمل لمدة 3 أشهر

كما قرر المحافظ إيقاف «ر م ع» مشرف بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالعباسة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد، و«ص ف ع» مشرف فني بالوحدة المحلية.

وأكد محافظ الشرقية أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالادارات الهندسيه وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.