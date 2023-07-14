محافظ الشرقية: تكثيف الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيدا بالتعاون بين مديريتي الزراعة والصحة في تنظيم الندوات الإرشادية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل التي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة

أشاد محافظ الشرقية بمبادرة 100 يوم صحة التي تهدف إلى التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة، وإتاحة الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

أهداف حملة 100 يوم صحة والفئات المستفيدة

أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديريتي الزراعة والصحة لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين جرى تنفيذ ندوة تثقيفية لعدد من العاملين بادرة منيا القمح الزراعية عن أهداف حملة 100 يوم صحة والفئات المستفيدة في حضور المهندس أحمد مصطفي مدير عام إدارة منيا القمح الزراعية، والدكتور مصطفى زايد والدكتورة منى عزب بالإدارة الصحية بمنيا القمح.

توقيع الكشف الطبي على مرضى السكر والضغط

أوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه خلال الندوة جرى تعريف الحضور بأهداف مبادرة 100 يوم صحة، والخدمات الطبية المجانية التي تقدمها من خلال الفرق الثابتة والمتحركة من الأطباء وأطقم التمريض بتوقيع الكشف الطبي على مرضى السكر والضغط والاعتلال الكلوي، بجانب خدمات تنظيم الأسرة للسيدات، لافتا إلى أنه في نهاية الندوة جرى توقيع الكشف الطبي على عدد من الحضور مجانا.