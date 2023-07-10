محافظ الشرقية: إزالة 51 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الجهات المختصة مستمرة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

إزالة 51 حالة تعد على مساحة 7 آلاف متر

وأوضح محافظ الشرقية أن الحملة أسفرت عن إزالة 51 حالة تعد على مساحة 7 آلاف و184 متر مباني و6 أفدنة و17 قيراطًا بنطاق المحافظة.

عدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 36 حالة تعد على مساحة 7 ألاف و184 متر مباني و15حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 6 فدان و17 قيراط و10 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.