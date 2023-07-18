إحالة صاحب مصنع فساتين زفاف بالقاهرة لـ«الجنايات».. متهم بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه

أمرت النيابة العامة، إحالة صاحب مصنع تصنيع فساتين زفاف، لاتهامه بالنصب على المواطنين في مبالغ مالية، وصلت إلى 8 ملايين جنيه، للمحاكمة الجنائية.

بلاغ من 5 مواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة الدرب الأحمر، من قبل 5 مواطنين، يفيد قيام «صاحب مصنع تصنيع فساتين زفاف، مُسجل جنائيًا، ويقيم في دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر»، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ8 ملايين جنيه.

كما أوهم المتهم المواطنين، بإنشاء مشروع في مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف، مقابل أرباح سنوية، إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

التحريات

بعمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهته بأقوال المُبلغين أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

حول العقوبة المتوقعة، أوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبدالعظيم»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»