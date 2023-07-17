النيابة العامة تعاين موقع انهيار عقار حدائق القبة

انتقلت النيابة العامة، إلى مكان حادث انهيار عقار في حي حدائق القبة بالقاهرة، لمعاينة العقار، بينما انتقل فريق آخر إلى مشرحة زينهم لمناظرة الجثامين، والتصريح بدفنهم.

عدد الضحايا 8 أشخاص

ووصل عدد الضحايا في حادث انهيار عقار في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، إلى 8 متوفيين، فيما يبحث رجال الإنقاذ البري عن مفقودين، ونقلت الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجرى نقل المصابين الذين وصل عددهم إلى 4 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية.. بلاغ

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغًا يفيد انهيار عقار في حي حدائق القبة بالقاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، وتبيّن انهيار عقار مكون من 4 طوابق، فيما أغلقت القوات الغاز والمياه عن المنطقة.

انتشال 8 جثث

وانتشل رجال الشرطة 8 جثث و4 مصابين، ويجري البحث عن ضحايا تحت الأنقاض، والتي دفعت بـ10 سيارات إسعاف، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من جرّاء الحادث، وكلف بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.