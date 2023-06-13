تجديد حبس سيدتين بتهمة بسرقة مترددين على ماكينات صراف آلي بالدرب الأحمر

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهمتان بسرقة المترددين على ماكينات الصراف الآلي في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المُحدد، كما أمرت المباحث، بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام سيدتين لهما معلومات جنائية بسرقة المواطنين بدائرة القسم.

القبض على المتهمتين

وبتقنين الإجراءات، تم القبض عليهما، بحوزتهما «مشغولات ذهبية، بطاقتان بنكية، ومبلغ مالي غير معلوم المصدر»، وبعد مناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرتا بتكوينهما تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلي من كبار السن.

إيهام كبار السن

وأضافتا خلال التحقيقات، أنهما يقومان بإيهام كبار السن بأنهم قادرين على سحب المبلغ المالي، وبعدها يغافلهما ويتم تبديل البطاقات البنكية الخاصة بهم واستبدالها بأخرى بعد تحصلهم منهم على الرقم السري وسحب مبالغ مالية من حساباتهم.

ارتكاب 9 وقائع بالأسلوب ذاته

وتابعتا خلال تحقيقات النيابة العامة، أنهما أنفقتا المبالغ المالية التي تحصلا عليها من المواطنين على متطلباتهما الشخصية، وشراء مشغولات ذهبية، وأنهما ارتكبتا 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، عن طريق استخدام البطاقات البنكية المضبوطة بحوزتهما.

وبعد استدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المتهمتين، واتهموهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية للمتهمتين، يقول حازم محمد المحامي والخبير القانوني خلال حديثه لـ«الوطن»، إن واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، مبينًا أن الواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.