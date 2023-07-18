من 20 إلى 4 ملايين دولار.. نجوم حصلوا على ربع أجرهم في «Oppenheimer»

ساعات قليلة تفصل جمهور السينما حول العالم عن الفيلم المنتظر «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، الذي يقدم السيرة الذاتية للعالم روبرت أوبنهايمر، الذي قادت جهوده لتصنيع القنبلة النووية، ويشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم هوليوود، على رأسهم كيليان مورفي في التعاون السادس مع «نولان».

وكشف المخرج كريستوفر نولان في حوار مع مجلة «Empire»، أن عملية اختيار الممثلين سرية للغاية، لدرجة أن بعض الممثلين لم يعرفوا الدور الذي سيلعبونه حتى وقعوا عليه، وخفض روبرت داوني جونيور ومات ديمون وإميلي بلانت، الأجور للعمل في الفيلم، وكسب كل منهم 4 ملايين دولار، بدلاً من رواتبهم المعتادة التي تتراوح بين 10 و20 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

أوبنهايمر الأكثر غموضا وتناقضا في الشخصيات التي قدمتها

وتحدث «نولان»، عن شخصية روبرت أوبنهايمر في فيلم الدراما التاريخية «Oppenheimer»، الذي تصل مدة لـ3 ساعات، قائلا إنه ينجذب إلى أبطال مثيرين للاهتمام ولديهم جانب غامض، موضحا: «عندما أفكر في أي شخصية تعاملت معها، فإن أوبنهايمر هو الأكثر غموضًا وتناقضًا، وهو ما يقول الكثير بالنظر إلى أنني صنعت ثلاثة أفلام عن باتمان».