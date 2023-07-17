روبرت داوني جونيور عن «Oppenheimer»: أفضل فيلم شاركت فيه

وصف النجم الأمريكي روبرت داوني جونيور فيلم «Oppenheimer»، الذي يحمل توقيع المخرج كريستوفر نولان، بـ«أفضل فيلم شارك فيه» خلال العرض الخاص للفيلم في لندن قبل انسحابه هو وزملاؤه من العرض تضامنًا مع إضراب ممثلي هوليوود، قائلًا: «هذا أفضل فيلم شاركت فيه على الإطلاق.. لا استطيع الانتظار حتى تخوضوا تلك التجربة»، وذلك قبل أيام من طرح الفيلم بشكل موسع في دور العرض السينمائي حول العالم.

ويجسّد روبرت داوني جونيور خلال الفيلم شخصية «لويس شتراوس»، الخصم الأساسي للفيزيائي جي.روبرت أوبنهايمر الذي يتناول الفيلم جزء من سيرته الذاتية خاصة الدور الذي لعبه في تصنيع قنبلة ذرية خلال الحرب العالمية الثانية، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

تفاصيل فيلم «Oppenheimer»

ويستند فيلم «Oppenheimer» على السيرة الذاتية للعالم الراحل التي نشرت عام 2005 بعنوان «بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة ج.روبرت أوبنهايمر» من تأليف كاي بيرد ومارتن ج. ويجمع في بطولته مجموعة كبير من النجوم هوليوود كيليان ميرفي، إميلي بلانت، مات ديمون، روبرت داوني جونيور، فلورنس بوج، جوش هارتنيت، كيسي أفليك، رامي مالك، وكينيث براناج، وإخراج كريستوفر نولان.