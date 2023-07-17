إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق «مطروح- الإسكندرية»

أصيب ثلاثة أشخاص، بعدما صدمتهم سيارة «ميني باص» على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي الدولي، أمام قرية «تلال»، بنطاق مركز ومدينة الضبعة.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

نقل المصابين إلى المستشفى

واستقبل مستشفى الضبعة المركزى، اليوم الأحد، 3 مصابين في حادث سير على طريق «الإسكندرية- مطروح»، وجاري تقديم الرعايه الطبية العاجلة لهم، من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الطوارئ والإستقبال بالمستشفى، وجاري إستكمال الرعاية الطبية من عمل الأشعة وإجراء التحاليل الطبية.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي «مطروح- الإسكندرية» إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.