شواطئ بالمجان لهواة الراحة والاستجمام في البحر الأحمر «صور»

يتوافد المواطنون على الشواطىء هربًا من حرارة الجو في فصل الصيف، وبالتالي يبحثون عن أرخص الشواطئ والمصايف السياحية، وتتميز محافظة البحر الأحمر بأجمل وأورع الشواطئ، والدخول بالمجان في جنوب البحر الأحمر، الأمر الذي يناسب الباحثين عن الهدوء والاسترخاء والمتعة والاستجمام.

نقيب المرشيدن السياحيين: مالديف البحر الأحمر

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن البحر الأحمر يضم عددًا من الشواطئ البكر، والتي تشبه المالديف وبالتحديد في منطقة الشلاتين وأبو رماد مثل شاطىء الرحبة والمانجروف وروابل وجزيرة الزبرجد وشاطئ جزيرة روكي تشبه المالديف.

شواطئ بالمجان

ولفت «أبو طالب» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن شواطئ الشلاتين جنوب البحر الأحمر تمتاز المساحات الشاسعة والهدوء فهي مناسبة جدا للباحثين عن الراحة و المتعة والاستجمام، إذ تمتد عبر مئات كيلوا مترات، ولذلك لا يوجد زحام وتوفر الخصوصية وذو طبيعة خلابة، والرمال البيضاء الناعمة والرمال الفيروزية والدخول الشواطئ بالمجان.

شواطيء للهدوء والاستجمام

وكشف رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن شواطئ الشلاتين جنوب البحر الأحمر مفتوحة بالمجان للمواطنين، وتبعد 500‪ كيلو متر جنوب مدينة الغردقة، ولذلك تمتاز بالهدوء فهي شواطئ بكر فهي مناسبة جدا للباحثين عن الهدوء والاسترخاء ولا يرتادها سوي القليل من سكان الشلاتين .

وأضاف أن شركات السياحة تنظم رحلة اليوم الواحد للسياح الأجانب من نزلاء الفنادق والمنتجعات لهذه الشواطئ بهدف التعرف على معالم البحر الأحمر.