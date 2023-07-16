تعرف على أسعار شواطئ الغردقة.. تبدأ من 10 جنيهات للفرد

تشهد الغردقة إقبالا كبيرا على الشواطئ تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، وتضم المدينة عشرات الشواطئ العامة والخاصة بطول 40 كيلومترا، بأسعار دخول مختلفة.

شواطئ الغردقة

وكشف مسؤول في إدارة الشواطئ بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة تضم عشرات الشواطئ العامة والخاصة، وتبدأ أسعار دخول الشواطئ العامة من 20 جنيها للفرد وتصل إلى 50 جنيها، بينما تتراوح أسعار الشواطئ الخاصة بين 100 و200 جنيه.

أسعار الشواطئ العامة بالغردقة

وأشار أشرف فؤاد، مدير عام شواطئ العائلات بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الغردقة تضم 4 شواطئ عامة، وأكبرها وأشهرها على الإطلاق شاطئ منتجع العائلات، ويقع وسط مدينة الغردقة ويستقبل أكثر من 5 آلاف زائر يوميا، وهو مجاني للأعضاء، وبـ50 جنيها لغير الأعضاء، وتشمل الكراسي والشمسية.

أرخص شواطئ عامة بالغردقة

ولفت إلى أن ثاني أكبر الشواطئ العامة بالغردقة، هو شاطئ العائلات رقم 2، ويقع في شارع الكورنيش وسط مدينة الغردقة، ورسم الدخول 20 جنيها للفرد ومجاني للأطفال.

وثالث الشواطئ العامة بالغردقة التي تشرف عليها محافظة البحر الأحمر هو شاطئ العائلات رقم 1، ورسم الدخول 50 جنيها بالنهار، وليلا 10 جنيهات، ويستقبل المصطافين حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وآخر موعد لنزول البحر الساعة السادسة مساء.

تطوير شواطئ العائلات بالغردقة

وأشار اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، إلى أن شواطئ العائلات بالغردقة شهدت أعمال تطوير ضمن المخطط الاستراتيجي للغردقة، ضمن توجهات الدولة بتوفير متنزهات حياة كريمة للمواطنين، وتضم عددا من الكافيتريات وحديقة أطفال وشاشات عرض عملاقة و«جيم» وصالات طعام وممشى سياحي ومحلات تجارية.