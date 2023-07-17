مهرجان التين الشوكي يجذب أنظار السائحين على شواطئ الغردقة

نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية في الغردقة، مهرجان التين الشوكي على الشواطئ المفتوحة، لتنشيط السياحة، بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية ونزلاء الفنادق، بحسب تصريحات سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر.

إقبال على مهرجان التين الشوكي

وكشف محمود هباش، الشيف العمومي لأحد المنتجعات السياحية المنظمة لمهرجان التين الشوكي، عن استخدام كميات كبيرة من التين الشوكي باشتراك عدد من شيفات الفنادق، موضحا أن المهرجان شهد إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب والمصريين بمشاركة فرق الأنيميشن على الشواطئ.

سياح تشارك في مهرجان التين الشوكي

ومن جهته، قال رضا الدخاخني، نائب رئيس مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن المهرجان لاقى قبولا وإعجاب السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة حوالي 11 جنسيات أجنبية شاركت في المهرجان، الذي شمل برامج موسيقية متنوعة على أنغام الموسيقى بمشاركة فرق الأنيميشن على الشواطئ.

وأكد أن السياح حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يسهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

وأشار مصطفى حفناوي، شيف عمومي بأحد المنتجعات السياحية المشاركة في مهرجان التين الشوكي، إلى أنه جرى اختيار فاكهة التين الشوكي في المهرجان لأهميته إذ يعد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة في تعزيز الصحة العامة، لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمعززة لصحة الجهاز الهضمي.